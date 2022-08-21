Глава СБУ Кировоградской области Наконечный обнаружен мёртвым

21 августа лидер Службы безопасности Украины по Кировоградской области был найден погибшим.

.В воскресенье советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что накануне глава СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный был обнаружен мёртвым.

По словам Геращенко, Наконечного нашла его жена в собственном жилище. По предварительной версии следствия, лидер СбУ по Кировоградской области Украины самовольно застрелился.