Усик: в восьмом раунде Джошуа рано начал праздновать победу

Украинский боксёр Александр Усик утверждает, что в восьмом раунде их реванша британец Энтони Джошуа был уверен в собственной победе.

В ночь на 21 августа состоялся реванш между украинским боксёром Александром Усиком и представителем Британии Энтони Джошуа. В прошлом противостоянии Усик отобрал у Джошуа статус чемпиона мира, и британец хотел возмездия.

Поединок не был односторонним: Энтони Джошуа неоднократно доносил существенные удары по корпусу Усика, в то время как украинец попадал более лёгкими, но серийными комбинациями.

В восьмом раунде ход боя мог переломиться, поскольку Джошуа смог потрясти Усика несколькими акцентированными ударами, ввиду чего гражданину Украины приходилось уходить в глухую и отчаянную защиту.

Тем не менее, к девятому раунду Александр Усик сумел восстановиться и перехватил инициативу, существенно взвинтив темп поединка и продемонстрировал феноменальную скорость.

По словам самого Усика, в восьмом раунде в глазах Энтони Джошуа он увидел, что британец поверил в свою победу, однако как показала практика, праздновать её было рано. По итогам боя Александр Усик победил раздельным решением судей.