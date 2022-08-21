Российские военные ракетами «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили украинский склад с ракетами к американской РСЗО HIMARS в Одесской области.
В воскресенье, 21 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что служащие Вооружённых сил РФ успешно уничтожили склад боеприпасов ВСУ в селе Майорское Одесской области.
Конашенков пояснил, что российские солдаты высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожили склад, где хранились ракеты к американской системе реактивного залпового огня HIMARS, поставленных на Украину в рамках оказания военной помощи для обеспечения боеспособности ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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