Российские военные ракетами «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили украинский склад с ракетами к американской РСЗО HIMARS в Одесской области.

В воскресенье, 21 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что служащие Вооружённых сил РФ успешно уничтожили склад боеприпасов ВСУ в селе Майорское Одесской области.

Конашенков пояснил, что российские солдаты высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожили склад, где хранились ракеты к американской системе реактивного залпового огня HIMARS, поставленных на Украину в рамках оказания военной помощи для обеспечения боеспособности ВСУ.