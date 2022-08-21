Мельник: светофорное правительство Германии оставило Киев «на диете»
Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник утверждает, что Берлин сознательно отказывается от поставок тяжёлого оружия Украине.
В воскресенье экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник дал интервью изданию Spiegel, где обвинил правительство Германии в том, что оно не желает поставлять более тяжёлые вооружения Киеву. По мнению Мельника, таким образом Берлин оставил Киев "на диете".
Также Андрей Мельник иронично высказался о составе немецкого правительства, назвав его светофорным из-за того, что в нём присутствуют представители разных политических объединений.
Примечательно, что ранее Мельник был вынужден покинуть пост посла Украины в Германии после того, как допустил хвалебные слова в адрес Степана Бандеры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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