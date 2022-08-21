Российские войска уничтожили две американские гаубицы М777
Вооруженные силы России уничтожили переданные Киеву Вашингтоном гаубицы М777.
В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили несколько единиц западного вооружения.
Так, Военно-космические силы России нанесли удар по позициям поставленных Соединенными Штатами гаубиц М777.
В результате ракетного удара две единицы американской техники были уничтожены, сообщает информагентство РИА Новости.
"Российские военные уничтожили в районе Князевки Херсонской области 2 американские гаубицы М777", - приводит РИА заявление Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
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