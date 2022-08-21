Российские войска уничтожили две американские гаубицы М777

Новое исследование NHS показывает, когда и как долго люди с COVID остаются заразными

В первом в своем роде исследовании в реальном мире исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что четверть участников все еще способны передавать коронавирус через семь дней.

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