Российские войска уничтожили две американские гаубицы М777

Вооруженные силы России уничтожили переданные Киеву Вашингтоном гаубицы М777.

В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили несколько единиц западного вооружения.

Так, Военно-космические силы России нанесли удар по позициям поставленных Соединенными Штатами гаубиц М777.

В результате ракетного удара две единицы американской техники были уничтожены, сообщает информагентство РИА Новости.

"Российские военные уничтожили в районе Князевки Херсонской области 2 американские гаубицы М777", - приводит РИА заявление Минобороны.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 