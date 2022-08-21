Похороны актрисы Русланой Писанкой начались в Киеве
Прощальная церемония с украинской актрисой Русланой Писанкой, погибшей на 57-м году жизни, началась в Киеве.
Украинское интернет-издание «Страна.ua» утром 21 августа сообщило о начале церемонии прощания с актрисой Русланой Писанкой, которая умерла в июле.
По словам журналистов, процессия началась в 9 утра в Спасо-Преображенском соборе. На момент смерти актрисе и телеведущей было 57 лет от некого тяжелого заболевания.
После начала спецоперации России в Украине, она выехала в Германию, где скончалась.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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