Новое исследование NHS показывает, когда и как долго люди с COVID остаются заразными
В первом в своем роде исследовании в реальном мире исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что четверть участников все еще способны передавать коронавирус через семь дней.
Было установлено, что большинство людей, инфицированных COVID-19, все еще заразны через пять дней после появления симптомов.
Полученные данные ставят под сомнение прежние рекомендации оставаться дома и избегать контактов с другими людьми в течение пяти дней.
Доктор Серан Хакки, один из соавторов исследования, сказал, что пока ясность в отношении того, как безопасно выйти из самоизоляции, отсутствует.
В исследовании приняли участие 57 человек, которые контактировали с инфицированным членом семьи в период с сентября 2020 года по март 2021 года и с мая по октябрь 2021 года.
Участники ежедневно сдавали анализы, которые затем оценивались в лаборатории, чтобы определить, насколько заразны их образцы.
Исследование показало, что средняя продолжительность заразности составляла пять дней, в то время как только каждый пятый участник был заразен до появления у них симптомов COVID.
Основываясь на своих выводах, исследователи рекомендуют изолировать людей с Covid-19 в течение пяти дней после появления симптомов, а затем, начиная с шестого дня, проходить тесты. Если эти тесты будут отрицательными два дня подряд, можно смело выходить из изоляции.
Опубликовано: Светлана Репина
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