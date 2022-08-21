ВВС США подверглись в Кувейте «пропагандистской атаке», которая оказалась ложной

ВВС США заявили, что стали объектом «пропагандистской атаки» со стороны ранее неизвестной иракской боевой группы. Она сообщила, что нанесла беспилотный удар по американским войскам на авиабазе в Кувейте.

Заявление 386-го воздушного экспедиционного крыла ВВС было сделано через несколько часов после того, как группа, называющая себя «Аль-Варэтин» или «Наследники», опубликовала онлайн-заявление.

В нем утверждалось, что 12 августа она атаковала авиабазу Али-Аль-Салем в Кувейте. Заявление включало видео, показывающее, как беспилотник запускается с подставки.

При этом не было предоставлено никаких доказательств нападения или какого-либо ущерба, нанесенного базе.

В заявлении утверждалось, что предполагаемая атака была направлена на месть за удар американского беспилотника, в результате которого в Багдаде в январе 2020 года был убит видный генерал стражей иранской революции Касем Сулеймани.

ВВС США сделали официальное заявление о том, что такого нападения не было. В заявлении говорится, что США считают, что Аль-Варэтин, вероятно, является иранской группировкой, хотя она называет себя иракской.

Военно-воздушные силы добавили, что онлайн-заявление направлено только на то, чтобы обмануть аудиторию.

Около 13 500 американских военнослужащих дислоцируются в Кувейте, где также находится передовой штаб Центрального военного округа США.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 





 

 

 

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