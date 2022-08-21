В Японии задумались о развертывании ракет большой дальности для противодействия Китаю

Издание Yomiuri сообщает, что Япония рассматривает возможность размещения 1000 крылатых ракет большой дальности. Такие меры могут быть приняты для усиления возможностей страны по контрнаступлению против Китая.

Газета со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает, что ракеты будут модифицированы для увеличения дальности полета со 100 км до 1000 км.

Сообщается, что оружие, запускаемое с кораблей или самолетов, будет размещено в основном вокруг южных островов Нансей.

Это означает, что ракеты будут способны достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

Послевоенная конституция Японии устанавливает, что страна может использовать свои вооруженные силы только для самообороны.

Но в последние годы Япония увеличила свои военные расходы и приняла более напористую стратегию.

Тем не менее, страна до сих пор воздерживалась от развертывания ракет большой дальности, в том числе тех, которые могут поражать цели на чужой территории.

Напряженность в регионе усилилась в этом месяце после визита Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, на Тайвань, который является самоуправляемым, но на который претендует Китай. Пекин запустил ракеты вблизи Тайваня и в исключительную экономическую зону Японии.