В Минфине США считают, что Россия пытается обойти санкции через Турцию
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил заместителю министра финансов Турции Юнусу Элитасу, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода западных санкций.
Речь идет об ограничениях, введенных странами Запада в отношении российских граждан и компаний в связи с ситуацией на Украине.
Американский Минфин сообщил, что во время телефонного разговора чиновники обсуждали текущие усилия по внедрению и обеспечению соблюдения санкций против России.
Турецкое финансовое ведомство также опубликовало информацию по поводу этого телефонного разговора.
В официальном сообщении сказано, что Элитас подчеркнул глубокие экономические и политические отношения Турции как с Россией, так и с Украиной.
Вместе с тем он заверил Уолли Адейемо, что Анкара не допустит нарушения санкций российской стороной.
Элитас подтвердил, что позиция Турции в отношении текущих процессов и санкций не изменилась.
На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Светлана Репина
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