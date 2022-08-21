В Минфине США считают, что Россия пытается обойти санкции через Турцию

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил заместителю министра финансов Турции Юнусу Элитасу, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода западных санкций.

Речь идет об ограничениях, введенных странами Запада в отношении российских граждан и компаний в связи с ситуацией на Украине.

Американский Минфин сообщил, что во время телефонного разговора чиновники обсуждали текущие усилия по внедрению и обеспечению соблюдения санкций против России.

Турецкое финансовое ведомство также опубликовало информацию по поводу этого телефонного разговора.

В официальном сообщении сказано, что Элитас подчеркнул глубокие экономические и политические отношения Турции как с Россией, так и с Украиной.

Вместе с тем он заверил Уолли Адейемо, что Анкара не допустит нарушения санкций российской стороной.

Элитас подтвердил, что позиция Турции в отношении текущих процессов и санкций не изменилась.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.