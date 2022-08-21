Пожизненное заключение южноафриканке, осужденной за незаконный оборот наркотиков в Таиланде, сократили до 33 лет

23-летняя Эшли Остуизен была арестована за торговлю наркотиками 8 октября 2020 года после того, как она приняла посылку с экстази от курьера в ресторане Hot in the Biscuit, где она работала менеджером.

Тайские власти заранее знали о содержимом посылки. Было обнаружено, что в ней содержится более 260 граммов МДМА.

Остуйзен настаивала на своей невиновности, утверждая, что не знала о содержимом посылки. На момент инцидента она встречалась с американцем по имени Тристан Неттлз.

Неттлз взял на себя ответственность за операцию с наркотиками. Он сказал, что является международным торговцем наркотиками в даркнете и что Остуйзен в этом не замешана.

Ранее он работал учителем на острове Самуи. Он признался, что годами отправлял наркотики в школу. Неттлз использовал ресторан, где работала Остуйзен для ввоза наркотиков.

Неттлз успел сбежать из Таиланда и не был привлечен к ответственности. Остуйзен сначала приговорили к смертной казни, но затем заменили ее на пожизненное заключение. Заявление о ее экстрадиции обратно в Южную Африку ранее было отклонено из-за отсутствия договора об экстрадиции между ее страной и Таиландом.

На днях ее апелляция была удовлетворена, и ее приговор был сокращен до 33,4 лет. Семья Остуйзен продолжает верить в ее невиновность и публикует новости о ее ситуации на веб-сайте «Free Ashley».

По словам ее родителей, Остуизен научилась говорить, писать и читать на тайском языке. В настоящее время она предлагает уроки танцев ча-ча своим сокамерникам и сыграла главную роль в тюремном спектакле.