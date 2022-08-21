Танец невесты и ее отца стал вирусным, но это не первый их опыт в TikTok
Видео, где невеста Бриттани Ревелл и ее отец Келли, одетые в кроссовки и наряды для свадьбы, танцуют под песню «Teach Me How to Dougie» группы Cali Swag District, собрало более 40 млн просмотров.
30-летняя Бриттани из в Сан-Диего сказала, что этот танец был частью их представления «Танец сквозь десятилетия». Она и ее 63-летний отец знали, что людям нравится смотреть на ностальгические танцы.
По словам невесты, что это своего рода уникальность — видеть, как папа азиатского происхождения может открыться, дать волю и просто принять музыку и культуру своего американского ребенка.
В 2020 году они опубликовали видео, которое набрало более 18 млн просмотров и позже стало источником вдохновения для ее танца отца и дочери.
Бриттани, физиотерапевт, и ее отец, бухгалтер на пенсии, начали вместе делать TikTok во время пандемии.
Девушка рассказывает, что скачала TikTok, чтобы поучаствовать в танцевальных челленджах, и для одного из них ей понадобился партнер.
Она обратилась к отцу, у которого нет танцевального опыта. По ее словам, им было весело, и это занятие очень сблизило их.
Бриттани надеется, что они с отцом смогут продолжать заставлять людей улыбаться и приносить счастье в их дни даже на 30 секунд.
Опубликовано: Светлана Репина
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