Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что некоторые чеченцы вербовали албанских жителей Косово для участия в украинском конфликте.

Вечером 21 августа сербский президент Александр Вучич заявил, что в конце июля на территорию республики Косово прибыла группа чеченцев, являющихся противниками власти Рамзана Кадырова.

По словам Вучича, чеченские сепаратисты пробыли в Косово последние два дня минувшего июля и первые три дня августа, после чего чеченцы покинули косовские территории.

Александр Вучич уверен, что ключевой целью нахождения чеченцев в Косово являлась вербовка албанцев для их отправки в Украинцу. Далее албанцы могли вступить в ряды ВСУ.