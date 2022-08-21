Вучич: чеченцы вербовали албанцев в Косово для участия в конфликте в Украине
Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что некоторые чеченцы вербовали албанских жителей Косово для участия в украинском конфликте.
Вечером 21 августа сербский президент Александр Вучич заявил, что в конце июля на территорию республики Косово прибыла группа чеченцев, являющихся противниками власти Рамзана Кадырова.
По словам Вучича, чеченские сепаратисты пробыли в Косово последние два дня минувшего июля и первые три дня августа, после чего чеченцы покинули косовские территории.
Александр Вучич уверен, что ключевой целью нахождения чеченцев в Косово являлась вербовка албанцев для их отправки в Украинцу. Далее албанцы могли вступить в ряды ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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