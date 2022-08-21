TikToker Офелия Николс прокомментировала арест подозреваемого в убийстве ее сына

Звезда TikTok Офелия Николс говорит, что чувствует себя благодарной, но не счастливой в связи с арестом подозреваемого в связи с убийством ее сына Рэндона Ли.

Парня застрелили на автозаправке в Причарде, штат Алабама за день до его 19-летия. Это произошло в июне прошлого года.

18 августа подозреваемый, 20- летний Рубен Галли, был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в убийстве. По информации Fox WALA-TV, он сдался полиции.

Подозреваемый содержится под стражей без залога, потому что на момент совершения преступления он находился под залогом по делам о наркотиках.

Офелия сказала, что когда она увидела фотографию подозреваемого, она подумала, что тот еще совсем ребенок.

Следователи заявили, что сын Офелии был застрелен после того, как встретился с двумя людьми, чтобы продать им марихуану. В эфире появилось видео с камер наблюдения, снятое на заправочной станции.

По данным правоохранительных органов, Ли был ранен в спину и поехал через улицу к другой заправочной станции. Издание цитирует следователей, которые говорят, что там он разбился и скончался от полученных травм.

TikToker, также являющаяся мамой троих детей старшего возраста, выразила сочувствие близким подозреваемого. Офелия также рассказала о том, что ее обидели замечания, сделанные ее знакомыми о ее сыне после стрельбы.