Кадыров анонсировал полное разминирование посёлка Пески под Донецком

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время российские сапёры полностью зачистят от мин освобождённый посёлок Пески.

21 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, ссылаясь на слова чеченского военного Муслима Алхазурова, сообщил подписчикам, что в ходе спецоперации союзные силы полностью освободили посёлок Пески в ДНР.

Кадыров сообщил, что в ближайшее время, после проведения обезвреживания оставленных украинскими солдатами мин, местные жители посёлка смогут не опасаться за свои жизни , передвигаясь по улицам освобождённого посёлка Пески.