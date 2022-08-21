Кадыров анонсировал полное разминирование посёлка Пески под Донецком

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время российские сапёры полностью зачистят от мин освобождённый посёлок Пески.

21 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, ссылаясь на слова чеченского военного Муслима Алхазурова, сообщил подписчикам, что в ходе спецоперации союзные силы полностью освободили посёлок Пески в ДНР.

Кадыров сообщил, что в ближайшее время, после проведения обезвреживания оставленных украинскими солдатами мин, местные жители посёлка смогут не опасаться за свои жизни , передвигаясь по улицам освобождённого посёлка Пески.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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