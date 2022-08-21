Кадыров анонсировал полное разминирование посёлка Пески под Донецком
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время российские сапёры полностью зачистят от мин освобождённый посёлок Пески.
21 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, ссылаясь на слова чеченского военного Муслима Алхазурова, сообщил подписчикам, что в ходе спецоперации союзные силы полностью освободили посёлок Пески в ДНР.
Кадыров сообщил, что в ближайшее время, после проведения обезвреживания оставленных украинскими солдатами мин, местные жители посёлка смогут не опасаться за свои жизни , передвигаясь по улицам освобождённого посёлка Пески.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Употребление этого питья приводит к тромбозу и значительно повышает риск инфаркта
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
Скончался актер из фильмов Стэнли Кубрика
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России