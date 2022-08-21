Меган Фокс и Machine Gun Kelly пьют кровь друг друга в буквальном смысле

36-летняя Меган Фокс и 32-летний Колсон Бейкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, неизменно привлекают к себе внимание. Они встречаются с 2020 года.

В Instagram появлялись их посты о том, что они пьют кровь друг друга. Меган Фокс говорит, что речь идет не о полных кубках, а всего о нескольких каплях.

В интервью Glamour UK, опубликованном 26 апреля, Фокс подтвердила, что питье крови, которое она упомянула в своем Instagram-заголовке, чтобы объявить, что она и MGK помолвлены, было не просто фигурой речи.

По ее словам, это часть ритуала. Фокс говорит, что Келли буквально соответствует ее физическому типу, который она проявляет с 4 лет.

Дата их свадьбы пока не объявлена, но помолвка уже состоялась. Келли поделился крупным планом потрясающего кольца, состоящего из двух камней грушевидной формы — одного изумруда и одного бриллианта.

Рэпер сказал, что изумруд – камень рождения Фокс, а бриллиант – его камень рождения. Они соединяются, как половинки одной души.

Он также рассказал, что полоски, на которых держатся камни, являются шипами. Поэтому если Фокс попытается снять кольцо, ей будет больно.

Меган призналась, что их отношения достаточно напряженные, в них есть демоническая сторона. Келли назвал эти отношения «экстазом и агонией».