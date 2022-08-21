Первый муж Бритни Спирс попал в тюрьму по обвинению в краже браслета

Первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в краже браслета в округе Напа.

Обвинения отделены от его обвинения в совершении проступка и посягательстве на июньскую свадьбу Спирс с Сэмом Асгари, за которую он отбыл 64-дневный срок в округе Вентура.

Во вторник власти перевели Александра из тюрьмы Вентура в тюрьму округа Напа на основании ордера на арест за крупную кражу на сумму более 400 долларов и покупку/получение украденного имущества, выданного в 2016 году.

Джейсон Александр был женат на Бритни Спирс с течение 55 часов в 2004 году. Александр сказал, что аннулирование было навязано руководством Спирс и ее матерью Линн. В нем утверждалось, что в то время Спирс «не могла согласиться на брак».

Сообщается, что он якобы украл бриллиантовый браслет за 2000 долларов из дома в Напе.

Александра обвиняют в краже из дома женщины, в котором он жил на протяжении несколько недель. Сообщается, что впоследствии он заложил ювелирное изделие.

Мужчина не оспаривал обвинения в правонарушении, связанном со свадьбой Бритни Спирс. 40-летний Александр был арестован в доме певицы после попытки сорвать свадьбу и получил тюремный срок.

Он также находится под уголовным охранным судебным приказом, что означает, что ему запрещено находиться в пределах 100 ярдов от Спирс.