19Fortyfive: российский ядерный арсенал заставляет «вспотеть» генералов НАТО
Американский аналитик Уэсли Калп рассказал о том, как Россия заставляет «вспотеть» командование Североатлантического альянса.
21 августа американский военный эксперт Уэсли Калп в своей колонке для информационного интернет-ресурса 19Fortyfive заявил, что большое количество имеющегося в арсенале России тактического ядерного оружия не даёт покоя высшему руководству НАТО.
Калп утверждает, что невзирая на то, что Москва не демонстрировала желание применить какое-либо из имеющихся на вооружении ядерное оружие, генералов Североатлантического альянса бросает в пот от одной лишь мысли о том, что ядерный арсенал России находится в рабочем состоянии и солдатам НАТО не удастся с ним справиться.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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