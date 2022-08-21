19Fortyfive: российский ядерный арсенал заставляет «вспотеть» генералов НАТО

Американский аналитик Уэсли Калп рассказал о том, как Россия заставляет «вспотеть» командование Североатлантического альянса.

21 августа американский военный эксперт Уэсли Калп в своей колонке для информационного интернет-ресурса 19Fortyfive заявил, что большое количество имеющегося в арсенале России тактического ядерного оружия не даёт покоя высшему руководству НАТО.

Калп утверждает, что невзирая на то, что Москва не демонстрировала желание применить какое-либо из имеющихся на вооружении ядерное оружие, генералов Североатлантического альянса бросает в пот от одной лишь мысли о том, что ядерный арсенал России находится в рабочем состоянии и солдатам НАТО не удастся с ним справиться.