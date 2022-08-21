Гастроэнтеролог Али Резайе назвала четыре малоизвестных преимущества употребления кофе

Кофе не только придает энергию, восстанавливает силы, но и оказывает благотворное действие на весь организм.

Гастроэнтеролог Али Резайе из Cedars-Sinai говорит, что кофе богат органическими соединениями. Это антиоксиданты и фитохимические вещества, в том числе снижающие риск образования тромбов.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, они полезны для психического здоровья. Фитохимические вещества снимают воспаление и замедляют старение.

Кофе может замедлить развитие заболеваний печени, уменьшить ее рубцевание. Ежедневная порция кофе способна ограничить общее повреждение этого органа. Напиток полезен для людей с неалкогольной жировой болезнью печени.

Исследование, проведенное учеными из Гарварда, показало, что кофе продлевает жизнь и снижает риск ранней смерти.

Кофе полезен для кишечника, поскольку стимулирует его движение. Он благотворно влияет на микробиом кишечника.

Однако при изжоге или рефлюксе влияние кофе на организм может оказаться негативным, это нужно учитывать.

При этом добавление сладких и жирных сливок может оказаться вредным. Влияние молока на свойства кофе не установлено.