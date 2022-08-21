Скончался актер из фильмов Стэнли Кубрика

На 75 году жизни скончался британский актёр Леон Витали, который получился известность благодаря ролям в фильмах Стэнли Кубрика.

В воскресенье, 21 августа 2022 года, поклонники творчества кинорежиссёра Стэнли Кубрика в фан-аккаунте Twitter сообщили о смерти британского актёра Леона Витали, который исполнял роли в фильмах Кубрика.

Витали запомнился зрителям по ролям в фильмах «С широко закрытыми глазами», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка», «Барри Линдон» и других кинокартинах, которые навсегда останутся в сердцах миллионов поклонников совместного с Кубриком творчества ушедшего из жизни в возрасте 74 лет актёра и художника Витали.