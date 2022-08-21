Употребление этого питья приводит к тромбозу и значительно повышает риск инфаркта

Даже однократный прием этой жидкости делает кровь жесткой и менее свертываемой, что в свою очередь крайне отрицательно влияет на сердце

Безусловно алкоголь и газировки с содержанием сахара, чай и кофе в больших количествах вредны для сосудов и сердечной мышцы.

Однако есть напиток, превосходящий по урону для здоровья все вышеперечисленные.

Вы удивитесь но это многими любимый... молочный коктейль, который большинство считает даже полезным.

Со слов врачей-кардиологов цельное молоко, мороженное и взбитые сливки, входящие в его состав, постепенно закупоривают кровеносные сосуды.

Это приводит к образованию тромбов и как следствие к летальному исходу. Кроме того само по себе сужение сосудов уменьшает кровоток, что крайне опасно для людей со слабым сердцем.