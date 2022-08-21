Тайвань извлекает уроки из опыта Украины на случай военного противостояния с Китаем

The Wall Street Journal сообщает, что Тайвань извлекает уроки из Украины о том, как можно защитить себя от возможного китайского вторжения.

Украина сумела достаточно эффективно использовать оружие, чтобы давать отпор большой российской армии.

Этот метод защиты соответствует тайваньской «стратегии дикобраза», также известной как асимметричная война, которую Тайвань использует для подготовки к возможному китайскому вторжению.

Эта стратегия была впервые представлена тогдашним главнокомандующим тайваньскими вооруженными силами Ли Си-Мином в 2017 году и предусматривала закупку противовоздушного, противотанкового и противокорабельного оружия, а не более крупного оборудования.

Корреспондент Wall Street Journal по безопасности в Азии Аластер Гейл говорит, что стратегия дикобраза на самом деле заключается в том, что небольшие вооруженные силы пытаются защитить себя от более крупных вооруженных сил, которые являются нападающими, и они используют много меньшего оружия.

Он отмечает, что, как и животное, оно пытается причинить так много боли более крупному сопернику, что останавливает нападавшего.

В докладе говорится, что Тайвань внимательно следит за тем, как действует Украина, чтобы извлечь уроки того, как успешно защищаться.

Вооруженные силы Китая, численность которых оценивается в два миллиона человек, намного превосходят 200-тысячную армию Тайваня, согласно данным их министерств обороны.