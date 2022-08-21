В украинском Энергодаре возле Запорожской АЭС начинают раздавать жителям йодид калия для защиты от радиации

В украинский город Энергодар, который расположен рядом с Запорожской атомной электростанцией, доставлено 25 000 таблеток йодида калия.

Лекарство закуплено за средства областного бюджета. Получить препарат можно будет со следующей недели через семейного врача. На человека полагается одна таблетка.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал журналистам, что ситуация на атомной станции заставляет принимать дополнительные меры безопасности.

При этом Орлов подчеркнул, что на данный момент уровень радиации и на станции, и в городе остается нормальным.

Он напомнил, что принимать йодид калия в качестве профилактической меры не рекомендуется.

Мэр Энергодара выразил надежду на то, что местным жителям этот препарат не потребуется, однако уточнил, что он должен быть в аптечке у каждого.

Йодид калия – это препарат, защищающий щитовидную железу от воздействия радиоизотопов йода в случае выброса радиации.

На днях генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о готовности возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.