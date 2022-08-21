Посол Украины в ФРГ обвинил Германию в слишком малых объемах поставок оружия Киеву

Украинский посол в Германии Мельник пожаловался, что Германия оказывает слишком мало помощи.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти в Берлине якобы оказывают Украине слишком мало военной помощи.

По словам Мельника, малые объемы поставляемого Берлином Киеву оружия оставили Украину на своеобразной "диете"

Стоит отметить, что сам Мельник в октябре отправится в отставку со своего поста.

Мельник ранее "прославился" своей фразой о том, что канцер Германии является обиженной ливерной колбасой.