Посол Украины в ФРГ обвинил Германию в слишком малых объемах поставок оружия Киеву

Украинский посол в Германии Мельник пожаловался, что Германия оказывает слишком мало помощи.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти в Берлине якобы оказывают Украине слишком мало военной помощи.

По словам Мельника, малые объемы поставляемого Берлином Киеву оружия оставили Украину на своеобразной "диете"

Стоит отметить, что сам Мельник в октябре отправится в отставку со своего поста.

Мельник ранее "прославился" своей фразой о том, что канцер Германии является обиженной ливерной колбасой.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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