Посол Украины в ФРГ обвинил Германию в слишком малых объемах поставок оружия Киеву
Украинский посол в Германии Мельник пожаловался, что Германия оказывает слишком мало помощи.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти в Берлине якобы оказывают Украине слишком мало военной помощи.
По словам Мельника, малые объемы поставляемого Берлином Киеву оружия оставили Украину на своеобразной "диете"
Стоит отметить, что сам Мельник в октябре отправится в отставку со своего поста.
Мельник ранее "прославился" своей фразой о том, что канцер Германии является обиженной ливерной колбасой.
Опубликовано: Николай Скира
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