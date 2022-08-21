Министр экономики Германии исключает продление срока работы АЭС ради экономии газа
Министр экономики Германии Роберт Хабек исключил в воскресенье продление срока службы трех оставшихся в стране атомных электростанций в целях экономии газа.
Свою позицию он объяснил тем, что продолжение работы атомных электростанций, которые планировалось закрыть, сэкономит до 2% потребляемого газа.
Хабек уточнил, что этой экономии явно недостаточно для возобновления дебатов об отказе от атомной энергетики.
Во время обсуждения данного вопроса с гражданами в рамках дня открытых дверей в правительстве министр назвал решение о сохранении атомных станций неправильным.
В соответствии с законом, принятым правительством бывшего канцлера Германии Ангелой Меркель после аварии на японской «Фукусиме» в 2011 году, все немецкие АЭС должны быть закрыты к концу текущего года.
Вместе с тем Хабек выразил готовность продлить срок службы атомной станции в Баварии, если стресс-тест покажет, что это необходимо для обеспечения стабильности и энергоснабжения сети зимой.
Результаты этого теста будут обнародованы в ближайшие недели. Бавария – это производственный центр, который особенно сильно зависит от газовых электростанций.
Там мало угольных электростанций и низкая выработка ветровой энергии. Еще один важный фактор – обязанность Германии снабжать электроэнергией Францию.
Опубликовано: Светлана Репина
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