Министр экономики Германии исключает продление срока работы АЭС ради экономии газа

Министр экономики Германии Роберт Хабек исключил в воскресенье продление срока службы трех оставшихся в стране атомных электростанций в целях экономии газа.

Свою позицию он объяснил тем, что продолжение работы атомных электростанций, которые планировалось закрыть, сэкономит до 2% потребляемого газа.

Хабек уточнил, что этой экономии явно недостаточно для возобновления дебатов об отказе от атомной энергетики.

Во время обсуждения данного вопроса с гражданами в рамках дня открытых дверей в правительстве министр назвал решение о сохранении атомных станций неправильным.

В соответствии с законом, принятым правительством бывшего канцлера Германии Ангелой Меркель после аварии на японской «Фукусиме» в 2011 году, все немецкие АЭС должны быть закрыты к концу текущего года.

Вместе с тем Хабек выразил готовность продлить срок службы атомной станции в Баварии, если стресс-тест покажет, что это необходимо для обеспечения стабильности и энергоснабжения сети зимой.

Результаты этого теста будут обнародованы в ближайшие недели. Бавария – это производственный центр, который особенно сильно зависит от газовых электростанций.

Там мало угольных электростанций и низкая выработка ветровой энергии. Еще один важный фактор – обязанность Германии снабжать электроэнергией Францию.