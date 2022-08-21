Спор между Ливаном и Израилем за право разведки энергоносителей может перерасти в войну

Ссора между Ливаном и Израилем из-за прав на разведку энергоносителей в спорном треугольнике Средиземного мора рискует перерасти в войну.

Хасан Насралла, лидер «Хизбаллы», поддерживаемого Ираном шиитского движения, базирующегося на юге Ливана, предупредил, что «любая рука», пытающаяся лишить Ливан его богатства, «будет отрезана».

Г-н Насралла не имеет официальной роли в правительстве Ливана, но, возможно, является самым влиятельным человеком в стране. Военные силы «Хизбаллы» более мощны и сложны, чем ливанская армия, с мощным ракетным арсеналом и беспилотниками, поставляемыми в основном Ираном.

В начале июля три таких беспилотника были запущены в сторону газового месторождения, известного как Кариш (акула на иврите), примерно в 90 км от побережья Израиля, частично в пределах спорной территории.

Греческая компания Energean, работающая по израильской лицензии, находится на грани освоения месторождения. Израильские ракеты перехватили и уничтожили беспилотники, но послание Насраллы было ясным. Израиль не должен начать добычу газа в следующем месяце, как он планировал.

Хотя Израиль уже более десяти лет наносит авиаудары по оружейным складам и автоколоннам «Хизбаллы» в Сирии, он воздерживается от боевых действий на ливанской территории с момента окончания ожесточенной кампании против боевиков там в 2006 году.

Временное правительство Ливана во главе с Наджибом Микати призвало «Хизбаллу» не вмешиваться в спор.

Но израильские официальные лица обеспокоены тем, что у «Хизбаллы» снова возникнет соблазн атаковать газодобывающие платформы.