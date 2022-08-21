Немецкий канцлер ответил как часто он моется
Лидер Германии, призывавший своих граждан отказаться от частых водных процедур, принимает душ каждый день.
Во время встречи в саду на территории ведомства канцлера в День открытых дверей одна из посетительниц спросила:
«... правительство дало нам рекомендации сколько раз стоит принимать душ. А как часто вы его принимаете?»
На что канцлер улыбнулся и ответил:
«Каждый день!»
Видео доступно на странице "DW Culture" в Twitter.
Опубликовано: Храмова Оксана
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