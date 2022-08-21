Немецкий канцлер ответил как часто он моется

Лидер Германии, призывавший своих граждан отказаться от частых водных процедур, принимает душ каждый день.

Во время встречи в саду на территории ведомства канцлера в День открытых дверей одна из посетительниц спросила:

«... правительство дало нам рекомендации сколько раз стоит принимать душ. А как часто вы его принимаете?»

На что канцлер улыбнулся и ответил:

«Каждый день!»

Видео доступно на странице "DW Culture" в Twitter.