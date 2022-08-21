19Fortyfive: военачальники НАТО боятся ядерного арсенала России
Военный аналитик Уэсли Калп утверждает, что в НАТО боятся российского ядерного арсенала из-за его многоплановости.
21 августа Уэсли Калп опубликовал статью для издания 19Fortyfive, где заявил, что начальники армий стран НАТО опасаются ядерного оружия России, поскольку у российских войск крайне богатый ядерный потенциал.
По данным Калпа, Россия может использовать против Запада тактическое ядерное оружие малой мощности, выпуская ракеты с кораблей, беспилотников и специализированных комплексов.
Также Уэсли Калп выразил уверенность, что наличие различного ядерного оружия у России поднимает её статус в глазах других государств, не желающих конфронтации с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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