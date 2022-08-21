Daily Mail: британцы шокированы стоимостью ЖКУ без газа из России
Читатели издания Daily Mail пришли в шок, увидев обновлённые цены на жилищно-коммунальные услуги без российского газа.
21 августа издание Daily Mail со ссылкой на консалтинговое агентство Auxilione заявило, что в скором времени цены на оплату жилищно-коммунальных услуг в Великобритании могут достичь шести тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 425 000 рублей.
Ещё в марте 2022 года данный показатель в Британии составлял в среднем в пять раз меньше, однако в условиях отсутствия российского газа цены на отопление, свет и воду в стране растут.
Пользователи Daily Mail считают, что планы правительства Великобритании по пересадке граждан на электромобили несбыточно, поскольку их не удастся зарядить с такими ценами на коммунальные услуги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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