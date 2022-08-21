Читатели издания Daily Mail пришли в шок, увидев обновлённые цены на жилищно-коммунальные услуги без российского газа.

21 августа издание Daily Mail со ссылкой на консалтинговое агентство Auxilione заявило, что в скором времени цены на оплату жилищно-коммунальных услуг в Великобритании могут достичь шести тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 425 000 рублей.

Ещё в марте 2022 года данный показатель в Британии составлял в среднем в пять раз меньше, однако в условиях отсутствия российского газа цены на отопление, свет и воду в стране растут.

Пользователи Daily Mail считают, что планы правительства Великобритании по пересадке граждан на электромобили несбыточно, поскольку их не удастся зарядить с такими ценами на коммунальные услуги.