Перинчек: убийство Дугиной было заговором против Турции и России
Глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек уверен, что убийство Дарьи Дугиной было совершено в ходе заговора против Москвы и Анкары.
Турецкий политик Догу Перинчек публично заявил, что умышленный подрыв автомобиля Дарьи Дугиной и последовавшая за ним смерть женщины является тщательно спланированным заговором противников Турции и России.
Прошлым вечером дочь философа Александра Дугина Дарья села в автомобиль своего отца, выехал на шоссе в Подмосковье. Практически сразу после начала движения машина взорвалась, а Дугина умерла на месте.
В Следственном комитете России успели установить, что убийство носило заказной характер, а взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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