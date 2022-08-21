В автокатастрофе в Ульяновской области погибли 16 граждан Казахстана

В автомобильной аварии в Ульяновской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли 16 человек, трое госпитализированы. Как сообщают экстренные службы, все пострадавшие были гражданами Казахстана.

"По предварительным данным, водитель грузовика вовремя не затормозил и врезался в стоявший микроавтобус. В связи с дорожными работами микроавтобус ждал своей очереди на проезд", — сообщили в УВД Ульяновской области.

В свою очередь, агентство AFP сообщает, что после первого столкновения микроавтобус был сбит сзади другим грузовиком.

Согласно кадрам, показанным российским телеканалом "Рен Т", микроавтобус был практически полностью уничтожен.

Все пострадавшие — граждане Казахстана , сообщили экстренные службы, которые цитирует французское агентство.

Еще трое человек — двое мужчин и женщина — госпитализированы в тяжелом состоянии, написал в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русский.