В автокатастрофе в Ульяновской области погибли 16 граждан Казахстана
В автомобильной аварии в Ульяновской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли 16 человек, трое госпитализированы. Как сообщают экстренные службы, все пострадавшие были гражданами Казахстана.
"По предварительным данным, водитель грузовика вовремя не затормозил и врезался в стоявший микроавтобус. В связи с дорожными работами микроавтобус ждал своей очереди на проезд", — сообщили в УВД Ульяновской области.
В свою очередь, агентство AFP сообщает, что после первого столкновения микроавтобус был сбит сзади другим грузовиком.
Согласно кадрам, показанным российским телеканалом "Рен Т", микроавтобус был практически полностью уничтожен.
Все пострадавшие — граждане Казахстана , сообщили экстренные службы, которые цитирует французское агентство.
Еще трое человек — двое мужчин и женщина — госпитализированы в тяжелом состоянии, написал в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русский.
Опубликовано: Николай Скира
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