Перинчек назвал убийство Дугиной заговором против дружбы Турции и России

Генсек турецкой партии Перинчек уверен, что убийство Дарьи Дугиной было заговором против дружеских отношений Турции и России.

21 августа Генеральный секретарь турецкой политической партии «Родины» Догу Перинчек прокомментировал произошедшее в Подмосковье убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Перинчек заявил, что взрыв внедорожника Дугиной был спланированным и преследовал цель нарушить дружеские отношения между Анкарой и Москвой в ответ на совместные действия в отношении США.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 