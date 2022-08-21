Перинчек назвал убийство Дугиной заговором против дружбы Турции и России
Генсек турецкой партии Перинчек уверен, что убийство Дарьи Дугиной было заговором против дружеских отношений Турции и России.
21 августа Генеральный секретарь турецкой политической партии «Родины» Догу Перинчек прокомментировал произошедшее в Подмосковье убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
Перинчек заявил, что взрыв внедорожника Дугиной был спланированным и преследовал цель нарушить дружеские отношения между Анкарой и Москвой в ответ на совместные действия в отношении США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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