Восемь заключённых взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

В кемеровском СИЗО 8 заключённых взяли в заложники трёх сотрудников исправительного учреждения.

21 августа новостное агентство ТАСС, ссылаясь на достоверный источник, сообщило о том, что в следственном изоляторе №1 восемь осужденных взяли в заложники трёх надзирателей во время плановой проверки камер.

Удерживающие силой сотрудников СИЗО заключённые требуют переговоров с прокурорами и руководством ФСИН, однако их требованиям не суждено сбыться – в здание исправительного учреждения уже вошёл отряд специального назначения.