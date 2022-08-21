Восемь заключённых взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове
В кемеровском СИЗО 8 заключённых взяли в заложники трёх сотрудников исправительного учреждения.
21 августа новостное агентство ТАСС, ссылаясь на достоверный источник, сообщило о том, что в следственном изоляторе №1 восемь осужденных взяли в заложники трёх надзирателей во время плановой проверки камер.
Удерживающие силой сотрудников СИЗО заключённые требуют переговоров с прокурорами и руководством ФСИН, однако их требованиям не суждено сбыться – в здание исправительного учреждения уже вошёл отряд специального назначения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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