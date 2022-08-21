NI: Сингапур декриминализует однополый секс, но будут изменения

Сингапур объявил в воскресенье, что декриминализует секс между мужчинами, защищая при этом традиционные нормы города-государства и его определение брака.

Во время своего выступления на ежегодном митинге в честь Национального дня премьер-министр Ли Сянь Лун сказал, что, по его мнению, это “правильный поступок сейчас”, поскольку большинство сингапурцев теперь примут его.

“Частное сексуальное поведение между взрослыми по обоюдному согласию не вызывает никаких проблем с законом и порядком. Нет никаких оснований ни преследовать людей за это, ни считать это преступлением”, - сказал Ли. “Это приведет закон в соответствие с нынешними общественными нравами и, я надеюсь, принесет некоторое облегчение сингапурцам-геям”.

Ли поклялся, что отмена будет ограниченной и не поколеблет традиционные семейные и общественные нормы Сингапура, в том числе то, как определяется брак, чему учат детей в школах, что показывают по телевидению и поведение общественности в целом.