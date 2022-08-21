Режиссер "Сумерек" рассказал, почему отказался от камео Тейлор Свифт
Во вторник Крис Вайц, режиссер фильма 2009 года "Сумеречная сага: Новолуние", второй полнометражной части вампирского сериала, заявил, что отклонил просьбу певицы сняться в фильме.
"И на самом деле у нас с Тейлор Свифт в то время был один и тот же агент, и он сказал: " Тейлор хотела бы сняться в этом фильме — не из-за тебя, но она Тви-хард". Она будет кем-то в кафетерии или закусочной или кем-то еще, но она просто хочет сняться в этом фильме".
Вайц сказал, что проблема, с которой он столкнулся с появлением Свифт, заключается в том, что она уже была слишком узнаваемой.
"Я тоже ругаю себя за это, потому что подумал: "Вау, я мог бы тусоваться с Тейлор Свифт. Мы могли бы быть друзьями".
Опубликовано: Ангелина Крент
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