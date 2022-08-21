«Рособоронэкспорт» заключил на «Армия -2022» крупные контракты на 390 миллионов долларов
В ходе проведения форума «Армия-2011» компания «Рособоронэкспорт» заключила два контракта на $390 миллионов долларов.
Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что в ходе проведения форума "Армия-2022" государственная компания "Рособоронэкспорт" заключила два контракта на сумму в 390 миллионов долларов.
"В рамках военно-технического сотрудничества компания "Рособоронэкспорт" заключила два выгодных контракта на сумму более 390 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве сообщили, что за неделю работы форума "Армия-2022", его посетило около двух миллионов человек, в том числе 85 иностранных делегаций.
Опубликовано: Максим Алексеев
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