Гвинет Пэлтроу присоединяется к "Аквариуму с акулами’ в качестве приглашенной акулы

Актер и основатель Goop присоединится к сериалу ABC в качестве приглашенной акулы в его 14-м сезоне.

В дополнение к таким фильмам, как "Эмма" и "Раздвижные двери", Пэлтроу основала бренд стиля жизни Goop в 2008 году и стала генеральным директором в 2016 году.

В 2017 году Пэлтроу также снялась в фильме Planet of the Apps, который представлял собой формат Apple в стиле Shark Tank, ориентированный на стартапы типа Силиконовой долины.