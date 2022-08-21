Гвинет Пэлтроу присоединяется к "Аквариуму с акулами’ в качестве приглашенной акулы

Актер и основатель Goop присоединится к сериалу ABC в качестве приглашенной акулы в его 14-м сезоне.

В дополнение к таким фильмам, как "Эмма" и "Раздвижные двери", Пэлтроу основала бренд стиля жизни Goop в 2008 году и стала генеральным директором в 2016 году. 

В 2017 году Пэлтроу также снялась в фильме Planet of the Apps, который представлял собой формат Apple в стиле Shark Tank, ориентированный на стартапы типа Силиконовой долины. 

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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