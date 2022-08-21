Брюс Уиллис играет на губной гармошке через 5 месяцев после объявления об афазии
Брюс Уиллис борется со своей речью, но, похоже, он все еще может играть на губной гармошке.
Эмма Хеминг Уиллис, его жена 13 лет, опубликовала в понедельник видео, на котором кинозвезда подыгрывает музыканту Дереку Ричарду Томасу на гитаре.
"Их талант говорит сам за себя", - подписала она недатированное видео, добавив хэштег "jamsession". "Я просто оставлю это здесь".
В дополнение к своей актерской игре, у звезды криминального чтива был давний роман с музыкой. Он выпустил свой первый из трех студийных альбомов, The Return of Bruno, еще в 1987 году, и он внес песни во многие свои собственные проекты, в том числе в сериал "Подрабатывая" и фильм "Целых девять ярдов".
Опубликовано: Ангелина Крент
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Брюс Уиллис играет на губной гармошке через 5 месяцев после объявления об афазии
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