Германия может прибегнуть к атомным электростанциям, чтобы закрыть газовый вопрос с Россией
Германия, будет по возможности стараться наладить экономическую ситуацию, однако на 100% не сможет заменить весь импорт российского голубого топлива в этом сезоне.
Одной из альтернатив будет ядерная энергетика, чтобы частично восполнить этот пробел, заявили два самых влиятельных лидера страны.
Европа находится в эпицентре худшего энергетического коллапса, с которым не сталкивалась уже последние десятилетия, а также спровоцировал инфляцию и поставил страны на грань рецессии.
Это вынуждает политиков рассматривать все доступные альтернативы, включая атомную энергетику, технологию, от которой Германия решила окончательно отказаться к концу года.
В своем выступлении в воскресенье в Берлине, канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек еще раз отметили, что, имеются различные способы, чтобы продлить время службы трех реакторов страны после декабря. Такой вариант рассматривается в контексте возрастающих опасений.
Нужно понимать, что европейская экономика не сможет чтобы заменить сокращающиеся поставки природного газа из России.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Германия может прибегнуть к атомным электростанциям, чтобы закрыть газовый вопрос с Россией
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