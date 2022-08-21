Германия может прибегнуть к атомным электростанциям, чтобы закрыть газовый вопрос с Россией

Германия, будет по возможности стараться наладить экономическую ситуацию, однако на 100% не сможет заменить весь импорт российского голубого топлива в этом сезоне.

Одной из альтернатив будет ядерная энергетика, чтобы частично восполнить этот пробел, заявили два самых влиятельных лидера страны.

Европа находится в эпицентре худшего энергетического коллапса, с которым не сталкивалась уже последние десятилетия, а также спровоцировал инфляцию и поставил страны на грань рецессии.

Это вынуждает политиков рассматривать все доступные альтернативы, включая атомную энергетику, технологию, от которой Германия решила окончательно отказаться к концу года.

В своем выступлении в воскресенье в Берлине, канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек еще раз отметили, что, имеются различные способы, чтобы продлить время службы трех реакторов страны после декабря. Такой вариант рассматривается в контексте возрастающих опасений.

Нужно понимать, что европейская экономика не сможет чтобы заменить сокращающиеся поставки природного газа из России.