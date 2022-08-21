Стерджен: Нельзя повышения предельных цен на энергоносители

Министр Шотландии Никола Стерджен предупредила, что надвигающееся повышение предельных цен на энергоносители "нельзя допустить".

Первый министр предупредил, что многие семьи столкнутся с "нищетой и разрухой", если цены на энергоносители для домашних хозяйств вырастут в октябре.

Ожидается, что предельная цена достигнет 3576 фунтов стерлингов в октябре и постепенно вырастет до более чем 4000 фунтов стерлингов к новому году, прежде чем достичь максимума в 6000 фунтов стерлингов к апрелю.

В настоящее время предельная цена составляет 1 971 фунт стерлингов для среднего домохозяйства, а Ofgem должна объявить последнюю предельную цену в пятницу.

Выступая на воскресном шоу Би-би-си в Шотландии, мисс Стерджен сказала, что страна сталкивается с "надвигающейся катастрофой" из-за растущих счетов за электроэнергию.