Стерджен: Нельзя повышения предельных цен на энергоносители
Министр Шотландии Никола Стерджен предупредила, что надвигающееся повышение предельных цен на энергоносители "нельзя допустить".
Первый министр предупредил, что многие семьи столкнутся с "нищетой и разрухой", если цены на энергоносители для домашних хозяйств вырастут в октябре.
Ожидается, что предельная цена достигнет 3576 фунтов стерлингов в октябре и постепенно вырастет до более чем 4000 фунтов стерлингов к новому году, прежде чем достичь максимума в 6000 фунтов стерлингов к апрелю.
В настоящее время предельная цена составляет 1 971 фунт стерлингов для среднего домохозяйства, а Ofgem должна объявить последнюю предельную цену в пятницу.
Выступая на воскресном шоу Би-би-си в Шотландии, мисс Стерджен сказала, что страна сталкивается с "надвигающейся катастрофой" из-за растущих счетов за электроэнергию.
Опубликовано: Силивончик Алина
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