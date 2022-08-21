Bloomberg: Россия обвиняет Киев в убийстве дочери Дугина

Следователи едва начали осматривать место преступления, Кремль начал обвинять Украину в дерзком взрыве заминированного автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина.

Но у Киева, который отрицал какую-либо связь с убийством, могут быть более насущные военные проблемы, чем проведение комплексного удара по дочери шептуна Владимира Путина.

Хотя в последние недели в оккупированном Херсоне и Крыму участились нападения проукраинских партизан, Москва, похоже, сильно преувеличивает свои военные и разведывательные возможности.

Опытные наблюдатели за Россией предполагают, что убийство, скорее всего, является атакой под чужим флагом, инсценированной Кремлем, чтобы дать Путину, президенту России, повод для ответных действий.