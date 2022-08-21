Знакомый погибшей Дарьи Дугиной рассказал об охране на фестивале «Традиция»

Андрей Краснов, знакомый погибшей Дарьи Дугиной рассказал, что на фестиваль «Традиция» нельзя было пройти без досмотра.

Андрей Краснов, руководитель общественного движения "Русский горизонт", хорошо знавший погибшую Дарью Дугину сообщил, что участники фестиваля "Традиция" проходивший в подмосковной усадьбе Захарово не могли попасть на мероприятие без досмотра.

"В усадьбе Захарово при входе на территорию фестиваля были установлены ограждения. У входа постоянно находилось несколько сотрудников. Меры безопасности были полностью соблюдены. Пройти без досмотра было невозможно", — рассказал Краснов.

По его словам, настроение у всех гостей было хорошее, никаких конфликтов не возникало. В то же время, другие очевидцы сообщают, что парковка не охранялась и заехать на неё мог любой.

Ранее сообщалось, что 20 августа в районе поселка Большие Вяземцы в автомобиле, которым управляла Дарья Дугина сработало взрывное устройство.