Олаф Шольц рассказал о своих походах в душ на фоне призыва об экономии
Канцлер Германии заявил, что ходит в душ каждый день, несмотря на призывы правительства экономить воду.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принимает душ каждый день. Это полностью противоречит призывам правительства о всеобщей экономии, передает Bild.
Вопрос главе правительства задала одна из гостей дня открытых дверей. "Правительство Германии распространило рекомендации о том, как часто нужно принимать душ. А как часто принимаете его вы?" - спросила она. "Каждый день!" - ответил канцлер.
В свою очередь вице-канцлер страны Роберт Хабек в интервью Spiegel рассказал, что стал реже принимать душ из солидарности с простыми жителями Германии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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