Олаф Шольц рассказал о своих походах в душ на фоне призыва об экономии

Канцлер Германии заявил, что ходит в душ каждый день, несмотря на призывы правительства экономить воду.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принимает душ каждый день. Это полностью противоречит призывам правительства о всеобщей экономии, передает Bild.

Вопрос главе правительства задала одна из гостей дня открытых дверей. "Правительство Германии распространило рекомендации о том, как часто нужно принимать душ. А как часто принимаете его вы?" - спросила она. "Каждый день!" - ответил канцлер.

В свою очередь вице-канцлер страны Роберт Хабек в интервью Spiegel рассказал, что стал реже принимать душ из солидарности с простыми жителями Германии.