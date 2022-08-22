Аналитики Rystad Energy назвали 4 страны Европы, которые усугубляют энергетический кризис
Старший аналитик Rystad Energy Фабиан Роннинген считает, что европейский энергетический кризис можно оценить на 8 по 10-балльной шкале.
Роннинген назвал 4 страны, которые усугубляют кризис энергоснабжения Европы. Первая – Норвегия, которая входит в число ведущих экспортеров электроэнергии в европейские страны.
Норвегия почти всю свою электроэнергию от гидроэнергетики. Но после периода засушливой погоды на гидроэлектростанциях на юге страны сильно упал уровень воды, поэтому Норвегия вынуждена принимать меры для сохранения внутренних поставок.
Вторая страна – Германия. Здесь резко упал уровень воды в Рейне – реке, по которой доставлялись товары.
Низкий уровень воды повлиял на поставку угля на две электростанции в Германии — одну в Мангейме и другую в Карлсруэ.
Третья страна – Франция, которая получает около 70% своей электроэнергии за счет ядерной энергии и является крупнейшим в мире нетто-экспортером электроэнергии.
Но Франции приходится импортировать больше электроэнергии, поскольку она борется с перебоями в работе своих ядерных объектов: половина отключена, что приводит к росту цен.
В центре энергетического кризиса Европы находится Россия, которая в начале июля сократила поставки газа по «Северному потоку-1» на 20%, а до этого урезала поставки на 40%.
Опубликовано: Светлана Репина
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