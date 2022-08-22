Импорт российского угля в Китай достиг максимума за 5 лет

Импорт угля Китаем из России подскочил в июле на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг самого высокого уровня за последние пять лет.

Это связано с тем, что Китай покупал уголь со скидкой, а западные страны избегали российских грузов из-за ситуации на Украине.

В прошлом месяце Китай ввез из России 7,42 млн тонн угля по сравнению с 6,12 млн тонн в июне и 6,49 млн тонн в июле 2021 года.

11августа вступил в силу запрет на поставки российского угля в Евросоюз, что вынудило Россию ориентироваться на Индию и Китай в качестве покупателей, а также предлагать скидки.

Российский энергетический уголь с теплотворной способностью 5500 килокалорий (ккал) в конце июля стоил около 150 долларов за тонну на условиях фрахта, в то время как уголь того же качества в австралийском порту Ньюкасл оценивался более чем в 210 долларов за тонну в конце июля.

Некоторые китайские трейдеры ожидают, что в четвертом квартале в Китай поступит больше российского угля, когда коммунальные предприятия на севере Китая создадут запасы для зимнего отопительного сезона.

Июльские отгрузки индонезийского угля, в основном дешевого низкокачественного энергетического угля с теплотой сгорания ниже 3800 ккал, составили 11,7 млн тонн. Это на 22% больше, чем в июне, но на 40% меньше, чем годом ранее.

Электростанции на юге Китая увеличили тендеры на покупку индонезийского угля в августе, поскольку он дешевле, чем отечественный уголь, а спрос на угольную электроэнергетику вырос из-за рекордной жары.