Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО «выполнить свою работу» в Косово, в противном случае, по его словам, Сербия сама приступит к защите своего меньшинства в отколовшейся провинции.

Пламенное телевизионное обращение президента Александра Вучича к своему народу последовало за срывом политических переговоров между лидерами Сербии и Косово в начале этой недели при посредничестве Евросоюза в Брюсселе.

Сербия вместе со своими союзниками Россией и Китаем отказалась признать декларацию независимости Косово от 2008 года.

Интервенция под руководством НАТО в 1999 году положила конец войне между сербскими силами и сепаратистами в Косово и остановила кровавые репрессии Белграда против косовских албанцев.

Евросоюз наблюдает за годами безуспешных переговоров по нормализации их отношений, заявляя, что это одно из главных предварительных условий для возможного членства Косово и Сербии в ЕС.

Вучич заявил, что Сербия намерена спасти свой народ от преследований и погромов, если НАТО не хочет это сделать.

Он также заявил, что необходимо остановить проникновение косовских албанских «банд» в северное Косово, где проживает большинство косовских сербов.

Почти 4000 миротворцев под руководством НАТО были размещены в Косово после войны 1998-99 годов, и любое вооруженное вмешательство Сербии означало бы серьезную эскалацию тлеющего конфликта в Европе.