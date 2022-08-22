ТАСС: Мощность взрыва автомобиля Дарьи Дугиной была эквивалентна 400 граммам тротила

В ночь с субботы, 20 на воскресенье 21 августа после взрыва автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь известного российского философа и политолога Александра Дугина.

Как сообщает агентство ТАСС, ила груза, взорвавшего ее машину, мощность взрыва была эквивалентна 400 граммам тротила.

Ночью внедорожник Toyota, за рулем которой была Дарья Дугина, взорвался на дороге недалеко от подмосковного города Одинцово.

"Мощность взрыва составляла около 400 г тротила. Части заряда взрывчатого вещества отправлены на экспертизу", - сообщил источник ТАСС.

30-летняя женщина была дочерью Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира". Дугин уже много лет говорит об уничтожении Украины, которую он представил в своей идеологической концепции как антироссийскую.

По его мнению, Москва должна начать строительство "Евразийской империи от Дублина до Владивостока" и начать с оккупации Украины. Затем к России должны присоединиться все бывшие советские республики и страны бывшего соцлагеря.

Таким образом, по мнению Дугина, Россия станет альтернативой приходящему в упадок Западу. Дарья Дугина также была сторонницей евразийской идеологии, продвигаемой ее отцом.