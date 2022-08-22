Владимир Путин: Россия всегда будей действовать исключительно в собственных интересах

Президент Российской Федерации заявил, что страна будет проводить ту политику, которая отвечает её интересам.

Выступая с обращением по случаю Дня государственного флага, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия как могучая и суверенная страна будет проводить ту внешнюю политику, которая отвечает её интересам.

"Россия - это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на мировой арене ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества", — заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что триколор, поднятый на первом военном корабле во времена Петра Великого, был и остается неотъемлемой частью российской государственности.