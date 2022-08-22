Bosch выставит на продажу заводы по производству стиральных машин и холодильников в России
Немецкая компания Bosch выставит на продажу два своих завода в Стрельне под Санкт-Петербургом.
Еженедельник "Коммерсант" сообщает, что концерн Bosch принял решение продать два своих завода по производству бытовой техники, расположенных под Санкт-Петербургом.
Эксперты отмечают, что стоимость активов оценивается в 4,4 млд. рублей. Комплектующие на эти предприятия поставляли из Европы.
В настоящий момент производство в России перестало быть прибыльным для Bosch. Есть предположение, что заводы могут быть интересны китайским компаниям Midea или Hisense.
Опубликовано: Максим Алексеев
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