Bosch выставит на продажу заводы по производству стиральных машин и холодильников в России

Немецкая компания Bosch выставит на продажу два своих завода в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Еженедельник "Коммерсант" сообщает, что концерн Bosch принял решение продать два своих завода по производству бытовой техники, расположенных под Санкт-Петербургом.

Эксперты отмечают, что стоимость активов оценивается в 4,4 млд. рублей. Комплектующие на эти предприятия поставляли из Европы.

В настоящий момент производство в России перестало быть прибыльным для Bosch. Есть предположение, что заводы могут быть интересны китайским компаниям Midea или Hisense.