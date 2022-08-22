В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях перехода «красных линий»

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что игнорирование «красных линий» может быть крайне рискованно для Североатлантического альянса.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что игнорирование "красных линий", четко обозначенных нашей страной, может быть крайне опасно для Североатлантического альянса.

"Деструктивный курса альянса и его втягивание в конфликт на Украине с балансированием на грани прямого военного столкновения очень может быть очень опасным", — подчеркнул дипломат.

Рябков также поделился мнением о том, что ядерные державы не должны воевать друг с другом.&